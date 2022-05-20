Артисты Музыкального театра Карелии покажут в субботу оперу в «Синем коридоре»

Опера «Телефон» представят зрителям в арт-пространстве «Синий коридор» в здании бывшего Онежского тракторного завода.

Между сценой и зрительным залом нет явной границы, зрители становятся участниками действия, исполнители не видят друг друга, а следить за событиями можно лишь на плазменном экране. Такой 21 мая предстанет Джанкарло Менотти опера «Телефон» в арт-пространстве «Синий коридор» в здании бывшего Онежского тракторного завода. Событие поистине уникальное для Петрозаводска – так здесь еще никто не делал. Постановка главного режиссера Музыкального театра Карелии Анны Осипенко – это эксперимент для всех участников проекта: и певцов, и музыкантов, и зрителей.

Опера «Телефон» написана в 1944 году, но она не потеряла актуальности и сейчас: молодой человек хочет сделать предложение руки и сердца своей подруге, а она постоянно болтает по телефону. Этот сюжет натолкнул Анну Осипенко на интересное режиссерское решение: постановка имеет черты desktop-фильма – нового жанра в кинематографе, когда события разворачиваются на экране компьютера. В то же время действие будет представлять из себя иммерсивный театр – зрители смогут свободно перемещаться из комнаты героя в комнату героини.

Главные роли в спектакле исполнят солисты Музыкального театра Анна Луканова и Павел Назаров. Артисты будут петь под небольшой живой оркестр. Анна Луканова и Павел Назаров – ведущие солисты оперной труппы Музыкального театра Карелии. В их репертуаре – главные роли и в опере, и в оперетте, и в детских спектаклях, а среди зрителей – множество поклонников. Но даже при большом сценическом опыте работа в таком проекте – серьезный профессиональный вызов для артистов, в жизни, кстати, являющихся счастливой семейной парой.

Оперу Джанкарло Менотти «Телефон» в арт-пространстве «Синий коридор» можно увидеть в субботу 21 мая. Это единственный день показа. Попасть на него можно совершенно бесплатно, по записи.