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Артур Парфенчиков: импульс дальнейшему развитию Муезерского района даст статус приграничного района

Новости. Экономика
10:54, 23 Января 2024
фото: © Артур Парфенчиков / VK

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Об этом шла речь на совещании, посвященном социально- экономическому развитию территории.

Как отметил Глава Карелии Артур Парфенчиков, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина решением Правительства России в сентябре 2022 года Муезерский район включен в перечень приграничных
муниципальных образований, при модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приоритетная государственная поддержка.

– Включение Муезерского района в этот перечень позволяет в приоритетном порядке развивать инфраструктуру территории, – сказал Артур Парфенчиков. – Со стороны профильных министерств и муниципалитета нужна активность в
работе по включению объектов в программы развития для улучшения условий жизни в районе. Также продолжится расселение аварийного жилья, приведение в порядок дорог.

Артур Парфенчиков сообщил, что на этот год запланирован ремонт участка автодороги «Подъезд к поселку Ондозеро». В 2023 году отремонтирован большой участок дороги Кола – Тикша – Ледмозеро – Костомукша – граница с Финляндией. Будет рассмотрена перспектива развития железнодорожного
сообщения в районе.

– Уже сегодня район привлекателен, как территория туризма, – подчеркнул Глава республики. – Гора Воттовара, другие живописные места привлекают все больше гостей. Поэтому нужно поддерживать все проекты в этой сфере.

Как сообщил руководитель регионального Минэкономразвития Олег Ермолаев, в 2023 году район посетило более 10 тысяч человек или 111% к уровню 2022 года.
– Компания ООО «Решение» реализует инвестпроект «Визит-центр горы Воттоваара» по строительству гостиницы, домиков, туристических стоянок. Выкуплено здание бывшего детского сада, земельный участок с котельной в п. Суккозеро. Компания ведет проектные работы по реконструкции, которые будут
завершены летом этого года.

В 2024 году в Муезерском районе также запланировано создание школьных спортивных клубов в Муезерской и Ледмозерской школах, ремонт Муезерской и Ругозерской школ, разработка проектно-сметной документации на капремонт
детского сада №1 в п. Муезерский. До 2025 года будет капитально отремонтирована Муезерская участковая больница.

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