Артур Парфенчиков: "Я никуда просто так не езжу"

Глава Карелии ответил в соцсетях на критику его визита в Карловы Вары.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" критические замечания одного из пользователей в адрес республиканского руководства, побывавшего в марте с визитом на чешском курорте Карловы Вары. Подписчик губернатора посоветовал ему посещать карельскую здравницу Марциальные Воды.

"Любой курорт надо посещать с учетом рекомендации врача. Марциальная вода, как и любая другая, к сожалению, не каждому показана. Что касается моего посещения Карловых Вар, то его следствием реально может стать строительство иностранным инвестором, имеющим опыт в курортном деле, современного курортного отеля в тех же Марциальных Водах. В ближайшее время ждем визита инвестора в республику для начала предметных переговоров. Более того, в этом году Карелию посетит делегация специалистов из Чехии. Одним из вопросов, который уже начал прорабатываться после моего визита, это использование в процедурах в чешских курортных отелях и клиниках карельского шунгита, а также совместное изучение результатов такого лечения. Также возможна закупка в Чехию карельских тренажеров, в том числе для реабилитации больных. И это только малая часть результатов моей поездки. Так что я никуда просто так не езжу", - ответил Парфенчиков.