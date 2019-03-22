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Новости. Общество
12:15, 22 Марта 2019
фото: фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Артур Парфенчиков: "Я никуда просто так не езжу"

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Глава Карелии ответил в соцсетях на критику его визита в Карловы Вары.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" критические замечания одного из пользователей в адрес республиканского руководства, побывавшего в марте с визитом на чешском курорте Карловы Вары. Подписчик губернатора посоветовал ему посещать карельскую здравницу Марциальные Воды.

"Любой курорт надо посещать с учетом рекомендации врача. Марциальная вода, как и любая другая, к сожалению, не каждому показана. Что касается моего посещения Карловых Вар, то его следствием реально может стать строительство иностранным инвестором, имеющим опыт в курортном деле, современного курортного отеля в тех же Марциальных Водах. В ближайшее время ждем визита инвестора в республику для начала предметных переговоров. Более того, в этом году Карелию посетит делегация специалистов из Чехии. Одним из вопросов, который уже начал прорабатываться после моего визита, это использование в процедурах в чешских курортных отелях и клиниках карельского шунгита, а также совместное изучение результатов такого лечения. Также возможна закупка в Чехию карельских тренажеров, в том числе для реабилитации больных. И это только малая часть результатов моей поездки. Так что я никуда просто так не езжу", - ответил Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2019-03-22 12:41:22
"Я никуда просто так не езжу"
А что с договорами о сотрудничестве с Карачаево-Черкесией , Кабардино-Балкарией , Владимирской обл . , с Парижем ( Пасадник правда) ,с районом Чечни , с Китаем ? Где фрукты , деньги ( бюджетные ) , инвестиции ?
, Так и жизнь проходит " просто так " , за гос. счёт .
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