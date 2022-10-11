Артур Парфенчиков: «Карелия вошла в пятерку лучших в России по итогам пожароопасного сезона»

По данным Россельхознадзора, республика показала один из лучших результатов среди регионов страны по итогам прохождения пожароопасного сезона.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что Карелия оказалась в числе лучших регионов страны по итогам прохождения пожароопасного сезона. В первую пятерку, помимо Карелии, вошли Якутия, Камчатский край, Свердловская область и Башкортостан.

«Все пожары — а их, несмотря на жаркое лето, было всего 96 в этом году — потушены в первые сутки. Еще раз благодарю наших отважных десантников-пожарных, парашютистов, работников лесничеств и специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов за четкую, слаженную работу», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, за счет увеличения финансирования в республике была обеспечена нормативная кратность авиапатрулирования, в результате чего площадь лесных пожаров сократилась в 115 раз по сравнению с прошлым, 2021-м годом.