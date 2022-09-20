Артур Парфенчиков: «Карелия выполнила задание по частичной мобилизации»

Глава Карелии рассказал о ситуации с призывом по мобилизации в республике.

По словам руководителя республики Артура Парфенчикова, Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ.

«Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Глава Карелии отметил, что сейчас продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии.

«По результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации — на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок. Также продолжаем работу с добровольцами — заявления от них поступают постоянно. И их немало», — подытожил Парфенчиков.

Ранее глава Карелии рассказал о случаях отсрочки от мобилизации.