Артур Парфенчиков: «Карелия выполнила задание по частичной мобилизации»

Глава Карелии рассказал о ситуации с призывом по мобилизации в республике.
По словам руководителя республики Артура Парфенчикова, Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ.
«Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.
Глава Карелии отметил, что сейчас продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии.
«По результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации — на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок. Также продолжаем работу с добровольцами — заявления от них поступают постоянно. И их немало», — подытожил Парфенчиков.
Ранее глава Карелии рассказал о случаях отсрочки от мобилизации.
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