Артур Парфенчиков назвал смерть Александра Грищенкова потерей для правительства Карелии

Глава республики принес соболезнования родным и коллегам скоропостижно скончавшегося замминистра финансов.

Руководитель республики Артур Парфенчиков написал на своей странице в "ВКонтакте" о скоропостижной смерти первого заместителя министра финансов Александре Грищенкове.

"31 мая ему исполнилось 56 лет, а вчера его не стало. Это невосполнимая утрата для семьи, родных и близких. Потеря и для карельского правительства – Александр Владимирович был профессионалом высокого класса. Всю жизнь он посвятил работе в финансово-экономической сфере республики. В разные годы руководил Министерством экономического развития РК, был Советником Главы РК по экономическим вопросам, 10 лет возглавлял налоговую службу Карелии. С 2006 по 2020 годы трудился в должности заместителя министра, а затем первого заместителя финансов Республики Карелия", - пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, Александра Владимировича отличали не только чувство долга и глубокие знания в сфере финансов, но и уважительное отношение к коллегам. Заслуги Грищенкова перед республикой, многолетний, добросовестный труд отмечены Почетной грамотой Республики Карелия, ведомственными наградами Министерства финансов Республики Карелия, Государственной налоговой инспекции, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

"Приношу искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Владимировича", - пишет руководитель региона.