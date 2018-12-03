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Новости. Политика
11:07, 03 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Артур Парфенчиков не считает себя политиком, а кто он на самом деле?

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Очевидно, что политика не заключается в слежении за рейтингами и в формировании практик выступлений.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал интересное интервью изданию "Деловой Петербург". Его броский заголовок "Граничим со счастьем" обратил на себя внимание. "Счастьем" и "счастливой страной" руководитель приграничного российского региона назвал Финляндию в связи с её "одним из самых высоких уровней жизни даже среди европейских стран".

Собственно говоря, именно этот пассаж:

"У нас 800 км общей границы с этой самой счастливой страной. Мы объективно должны ставить себе задачи, которые будут выводить нас на сопоставимый уровень жизни. Я оптимист, и у меня дерзкое к этому отношение – а почему нет?"

вполне можно было бы считать основным, структурообразующим для всего диалога с корреспондентом "Делового Петербурга".

Однако представляется, что не менее интересный момент связан с губернаторским определением того, что является политикой.

На спаренный вопрос: "Губернатор должен быть лоббистом? Или все-таки политиком?" последовал встречный: "Вот что такое политика, вы мне объясните? Я политикой никогда не занимался. Если в таком рафинированном, чистом виде политика – следить за своими рейтингами, где-то выступать – на это сейчас нет времени. Главное понимать, что это все придет через реальную работу. Я понимаю, что завод откроем, первый трактор пустим — это политика".

Очевидно, что политика не заключается в слежении за рейтингами и в формировании практик выступлений. Но сам приём, которым воспользовался Парфенчиков, заслуживает особого уточнения. Фактически он дал некорректное определение политики и тут же его опроверг или, по крайней мере, от него дистанцировался.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2018-12-03 14:35:31
У него нет времени политикой заниматься, надо доходы себе и дружбанам подымать. А сейчас Москва 7 млрд дала, так ведь их тоже пилить надо, и срочно!
Сеня
2018-12-03 13:09:32
Что сегодня в " Столице " день Парфенчикова ? Ну один негатив , читать противно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мизантроп
2018-12-03 13:14:52
Сеня, "Столице" отмашку дали гасить всех.
Ванёк
2018-12-03 12:20:48
А я бы сказал кто он ….только не здесь . Только ничего хорошего в это нет .
Valentina Vonti
2018-12-03 12:18:30
Ни политик ни Губернатор ,а КТО???.
Оля Петрова
2018-12-03 11:56:24
А ведь правда ,рядом совсем счастливая страна....но мы понимаем, почему у нас в ближайшее время или никогда? так не будет.....и кто в этом виноват....
кир
2018-12-03 13:06:53
Оля Петрова, вы, люди, виновны. В себе ищите причину, а не во вне.
Гость
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