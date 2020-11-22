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Артур Парфенчиков: нечестные действия подрядчиков повлекут за собой серьезную ответственность

Новости. Общество
14:07, 23 Ноября 2020
фото: © правительство Карелии
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Глава Карелии побывал на стройке ФОКа в Медвежьегорске. За нарушение сроков сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции, сообщили в правительстве республики.

В субботу, 21 ноября, Артур Парфенчиков совместно с председателем Законодательного собрания Элиссаном Шандаловичем, представляющим в карельском парламенте интересы жителей Медвежьегорского района, и руководителем Минстроя Виктором Россыпновым проверил темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Установлено, что подрядчик – ООО "Алвани СПб" – не соблюдает сроки и не может выполнить взятые на себя обязательства.

Только сейчас строители заканчивают заниматься витражами и кирпичной кладкой, то есть тепловым контуром здания, и до сих не приступили к устройству внутренних коммуникаций и отделочным работам. Также подрядчик не завершил работы по благоустройству. Из-за неоднократных ошибок при установке бордюра рабочие до сих пор не подошли к укладке асфальта. Есть риски, что контракт в этом году так и не будет выполнен.

Управление капитального строительства уже выставляло претензии и штрафы, однако этих мер оказалось недостаточно.

Глава республики поручил Министерству строительства составить еженедельный график сдачи работ по ФОКу.

В этом году в антимонопольную службу уже направлены ходатайства по пяти организациям о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. По некоторым случаям возбуждены уголовные дела.

‒ Наша задача – создать в Карелии практику, при которой любые нечестные действия повлекут для нерадивых подрядчиков серьезную ответственность, вплоть до уголовной. Желающие легко заработать, а не выполнять свои обязанности по контракту в полном объеме, должны исчезнуть с рынка госзаказа Карелии, ‒ подчеркнул Артур Парфенчиков.

ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, отметил руководитель региона, однако ввиду указанных обстоятельств, это произойдет уже во втором полугодии следующего года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-11-23 14:13:06
Если этот ФОК с такими невероятными усилиями строится, значит не долго простоит. Начал его строить один бракодел, а достраивает другой. Перевелись в Карелии строители.
бюджет
2020-11-23 15:23:22
zanoza, В Карелии? Ни одного Днепрогэса за 30 лет не построили! Список строек "века" в РФ после 1991 года надо бы посмотреть.
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