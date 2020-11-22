Артур Парфенчиков: нечестные действия подрядчиков повлекут за собой серьезную ответственность

Глава Карелии побывал на стройке ФОКа в Медвежьегорске. За нарушение сроков сдачи объекта к подрядчику будут применены штрафные санкции, сообщили в правительстве республики.

В субботу, 21 ноября, Артур Парфенчиков совместно с председателем Законодательного собрания Элиссаном Шандаловичем, представляющим в карельском парламенте интересы жителей Медвежьегорского района, и руководителем Минстроя Виктором Россыпновым проверил темпы строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске. Установлено, что подрядчик – ООО "Алвани СПб" – не соблюдает сроки и не может выполнить взятые на себя обязательства.





Только сейчас строители заканчивают заниматься витражами и кирпичной кладкой, то есть тепловым контуром здания, и до сих не приступили к устройству внутренних коммуникаций и отделочным работам. Также подрядчик не завершил работы по благоустройству. Из-за неоднократных ошибок при установке бордюра рабочие до сих пор не подошли к укладке асфальта. Есть риски, что контракт в этом году так и не будет выполнен.

Управление капитального строительства уже выставляло претензии и штрафы, однако этих мер оказалось недостаточно.

Глава республики поручил Министерству строительства составить еженедельный график сдачи работ по ФОКу.





В этом году в антимонопольную службу уже направлены ходатайства по пяти организациям о включении их в реестр недобросовестных поставщиков. По некоторым случаям возбуждены уголовные дела.

‒ Наша задача – создать в Карелии практику, при которой любые нечестные действия повлекут для нерадивых подрядчиков серьезную ответственность, вплоть до уголовной. Желающие легко заработать, а не выполнять свои обязанности по контракту в полном объеме, должны исчезнуть с рынка госзаказа Карелии, ‒ подчеркнул Артур Парфенчиков.





ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, отметил руководитель региона, однако ввиду указанных обстоятельств, это произойдет уже во втором полугодии следующего года.