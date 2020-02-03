890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Снегопад обрушится на два района Карелии 1
Сегодня 12:59
Наталья Гуляева рекомендована на должность зампредседателя суда в Петербурге 5
Сегодня 07:15
Скончался глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев 36
Сегодня 07:07
Находящийся в Китае житель Петрозаводска рассказал, что происходит там в разгар эпидемии коронавируса
Сегодня 06:40

Артур Парфенчиков отменил все встречи и первым простился с Сергеем Прокопьевым (ФОТО)

Новости. Общество
19:29, 03 Февраля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
Загрузка...

В Олонце началось прощание с главой администрации района Сергеем Прокопьевым, который скоропостижно скончался 2 февраля.

Одним из первых проститься с коллегой приехал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщила его пресс-секретарь. Ранее руководитель региона выразил соболезнования родным и близким Сергея Прокопьева.

По словам пресс-секретаря главы Карелии, Артур Парфенчиков считает преждевременный уход из жизни Сергея Прокопьева большой потерей для всего Олонецкого района. Сегодня Артур Парфенчиков отменил запланированные рабочие встречи и отправился проститься с Сергеем Прокопьевым.

Напомним, Сергею Константиновичу было 49 лет. Администрацию района он возглавил с 2013 года. До этого времени долгое время работал в правоохранительных органах. Уроженец поселка Ильинский, Сергей Прокопьев будет похоронен в родной деревне.



 Попрощаться с главой администрации можно сегодня и завтра в траурном зале в Олонце на ул. Карла Либкнехта (за ЦРБ). Сюда уже пришли многие жители города и района.

Гражданская панихида и похороны пройдут 5 февраля в 10.00 в поселке Ильинский.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2020-02-03 22:02:58
Что то не густо народу. Портянка новый ты отметился?
новый
2020-02-03 20:42:47
Либерастня на своих либерастных сайтах Черника и Руна очень активно этим занималась. Степанов, евонная смерть на твоей совести.
новый
2020-02-03 20:20:46
Ну, за Серегу. Загнобили местные старухи мужика. Ночами вам будет сниться.
Неравнодушный
2020-02-03 20:10:38
Наука не может дать ответ на множество вопросов:
-Каков состав Вселенной?
-Как долго человек может прожить?
-Что такое сознание?
Представители коммунистической религии тоже ничего не знают, беспомощно поклоняются мощам Ленина.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.01.2020, 06:40
Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО)
31.01.2020, 16:37
Ставка по ипотечным кредитам снизилась до рекордных показателей
01.02.2020, 13:19
СРОЧНО: Вернувшегося из Китая в Петрозаводск студента госпитализировали с признаками коронавируса
01.02.2020, 12:51
В Петрозаводске желающие поздравить именинника превратили его машину в открытку (ФОТО)
30.01.2020, 16:18
Посылки из Китая через AliExpress отправляют, несмотря на коронавирус
28.01.2020, 16:16
Сбербанк запустил потребительское кредитование для самозанятых

Чтиво

31.01.2020 15:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Диагностика – это мое"
31.01.2020 14:56
"Возникло ощущение, что это не реформа, а простой отъем денег" 17
31.01.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Лёд для "Гипербореи-2020"
Сегодня 09:11
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»