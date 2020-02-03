Артур Парфенчиков отменил все встречи и первым простился с Сергеем Прокопьевым (ФОТО)

В Олонце началось прощание с главой администрации района Сергеем Прокопьевым, который скоропостижно скончался 2 февраля.

Одним из первых проститься с коллегой приехал глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщила его пресс-секретарь. Ранее руководитель региона выразил соболезнования родным и близким Сергея Прокопьева.

По словам пресс-секретаря главы Карелии, Артур Парфенчиков считает преждевременный уход из жизни Сергея Прокопьева большой потерей для всего Олонецкого района. Сегодня Артур Парфенчиков отменил запланированные рабочие встречи и отправился проститься с Сергеем Прокопьевым.

Напомним, Сергею Константиновичу было 49 лет. Администрацию района он возглавил с 2013 года. До этого времени долгое время работал в правоохранительных органах. Уроженец поселка Ильинский, Сергей Прокопьев будет похоронен в родной деревне.





Попрощаться с главой администрации можно сегодня и завтра в траурном зале в Олонце на ул. Карла Либкнехта (за ЦРБ). Сюда уже пришли многие жители города и района.

Гражданская панихида и похороны пройдут 5 февраля в 10.00 в поселке Ильинский.