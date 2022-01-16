Артур Парфенчиков оценил качество домов, строящихся в Петрозаводске для расселения «аварийки»

Новые дома на улице Боровой позволят расселить три четверти оставшегося аварийного жилья, признанного таковым в Петрозаводске до 2017 года.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел строительную площадку на улице Боровой, где по программе переселения из аварийного жилья возводятся два девятиэтажных дома. Строительство ведет ООО «Урбан Девелопмент», входящее в карельский Холдинг «Лотос». Сейчас рабочие заливают фундаменты обоих домов, нулевой цикл планируют завершить в феврале.

− Новые дома на улице Боровой позволят расселить 75% оставшихся квартир в аварийных домах, признанных таковыми до 2017 года. Поэтому уделяем объекту большое внимание, стройка идет активно, и рассчитываем, что к осени 2023 года два дома будут сданы, − рассказал министр строительства республики Виктор Россыпнов.

В первом из двух домов будет 196 квартир, во втором — 162. Контрольной точкой в их строительстве является август этого года, когда по плану должны быть возведены «коробки» обоих зданий.

− Социально ответственное предприятие «Лотос» строит здесь качественные дома, соответствующие высоким стандартам коммерческого рынка. Оба дома будут с балконами и газовым отоплением. Рядом находится детский садик, новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо», который также возводится, — оценил качество и расположение домов Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поручил Минстрою вести постоянный мониторинг строительства и оказывать необходимую поддержку, если она потребуется.

Ранее правительство Карелии и федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ заключили соглашение о досрочном завершении действующей программы до конца 2023 года (первоначально мероприятия должны были оканчиваться в 2025-м). Это позволит с 2024 года приступить к расселению более 7 тысяч квартир в аварийных домах Петрозаводска, признанных таковыми после 1 января 2017 года.

Как добавил президент Холдинга «Лотос» Леонид Белуга, компания «Урбан Девелопмент» строит также многоквартирный дом в селе Янишполе Кондопожского района.