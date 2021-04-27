Глава Карелии рассказал, когда в Олонце будет построен новый ФОК

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что к 2023 году в Олонце будет построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Артур Парфенчиков заявил, что для будущего физкультурно-оздоровительного центра в Олонце определено место, также установлен срок, в который объект должен быть возведен. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

«Вчера я осмотрел место будущего строительства, оценил близость газопровода (содержание ФОКа будет экономичным для бюджета), заслушал отчет о проектировании. Будет три зала: для игровых видов спорта, тренажёрка и зал для физкультуры. Место, кстати, мне хорошо знакомо: рядом школа, жилой микрорайон и общежитие техникума, в котором я когда-то жил», — пояснил Парфенчиков.

Прохождение госэкспертизы проекта, по словам Артура Парфенчикова, планируется завершить к июлю, после чего будет отправлена заявка на финансирование в федеральный Минобр. Строительство объекта запланировано на 2022–2023 годы.

«Контролировать работу и сроки будем на всех этапах с привлечением общественности и жителей Олонца», — написал руководитель региона.

Также Артур Парфенчиков призвал жителей Олонца самим придумать название для будущего спортивного комплекса.

«Будет удачное название — будет тогда и ФОК хорошим, будут рекорды и чемпионы. Давайте вместе постараемся!», — уточнил он.

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