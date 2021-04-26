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Глава Карелии пообедал в школьной столовой, где отравились дети (ФОТО)

Новости. Общество
15:12, 27 Апреля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Артур Парфенчиков лично проверил качество питания в олонецкой школе № 1, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

В официальном паблике правительства республики выложили фото обеда руководителя республики, побывавшего в школе № 1 Олонца.

«Артур Парфенчиков пообедал в школьной столовой и оценил простое, но вкусное меню. Напомним, в начале апреля здесь произошла вспышка кишечной инфекции. С предыдущей фирмой, допустившей нарушения, в результате которых заболели дети, контракт расторгнут. Теперь школьников кормит компания „Олонобщепит“. Также в школе введен еженедельный родительский контроль работы буфета. Глава республики выразил надежду, что эта практика распространится по всей Карелии, и сообщил, что работа по приведению в порядок пищеблоков и школьных столовых продолжится», — пишут в паблике.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Решением суда в отношении ООО «ПК Прибой», ранее кормившей детей, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по факту отравления детей в олонецкой школе.

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Комментарии

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zanoza
2021-04-27 16:25:07
Да видно же на фото, что не решается он есть эту школьную баланду :)
Ded
2021-04-27 16:04:23
У него, видать, очень голодное было детство. Постоянно отъедается за казенный счет: тут обед, там рыбник, здесь калитку.. .
Жалкое какое-то зрелище.
врунофф
2021-04-27 15:48:20
На фото мужик в очках не решается.. :) А на заднем плане тетка с тазиком хлорки аппетит нагоняет.
zanoza
2021-04-27 15:32:09
Поменяли шило на мыло с тем же учредителем. К чему весь этот дешёвый балаган, однако.
Сеня
2021-04-27 15:48:10
zanoza, за идиотов народ держит , издевается ? хе хе .
Сеня
2021-04-27 15:26:20
Хм. дешёвый пиар , поел да поел , а детей то отравили до этого .
кир
2021-04-27 15:16:21
Смело!
Саныч
2021-04-27 15:19:45
кир, страховка!)
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