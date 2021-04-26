Глава Карелии пообедал в школьной столовой, где отравились дети (ФОТО)

Артур Парфенчиков лично проверил качество питания в олонецкой школе № 1, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

В официальном паблике правительства республики выложили фото обеда руководителя республики, побывавшего в школе № 1 Олонца.

«Артур Парфенчиков пообедал в школьной столовой и оценил простое, но вкусное меню. Напомним, в начале апреля здесь произошла вспышка кишечной инфекции. С предыдущей фирмой, допустившей нарушения, в результате которых заболели дети, контракт расторгнут. Теперь школьников кормит компания „Олонобщепит“. Также в школе введен еженедельный родительский контроль работы буфета. Глава республики выразил надежду, что эта практика распространится по всей Карелии, и сообщил, что работа по приведению в порядок пищеблоков и школьных столовых продолжится», — пишут в паблике.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Решением суда в отношении ООО «ПК Прибой», ранее кормившей детей, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Следком возбудил уголовное дело по факту отравления детей в олонецкой школе.