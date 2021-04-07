Вспышка кишечной инфекции произошла в одной из школ Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков взял под контроль ситуацию в школе № 1 в Олонце, где произошла вспышка острой кишечной инфекции.

За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По информации губернатора, госпитализация никому из заболевших не потребовалась. Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов.

"В причинах случившегося необходимо разобраться. По моему поручению в Олонце создан оперштаб, на месте совместно со специалистами Роспотребнадзора работает комиссия Минобразования республики", - сообщил глава Карелии.

Парфенчиков заявил, что в Олонце школьное питание поставляет единая организация, но из других образовательных учреждений жалоб пока не поступало.