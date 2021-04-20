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Следком возбудил уголовное дело по факту отравления детей в школе Карелии

Новости. Общество
13:38, 21 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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По результатам доследственной проверки в школе №1 Олонца, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с 7 по 9 апреля в результате допущенных организацией, оказывающей услуги по организации питания в средней общеобразовательной школе в Олонце, нарушений санитарно-эпидемиологических правил произошли множественные случаи пищевых отравлений среди учащихся и работников учебного учреждения.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и контролирующих органов, на которых возложены обязанности по обеспечению безопасности и контролю за качеством питания в учреждении.

Ранее сообщалось, прокуратура нашла нарушения в работе школы, где отравились дети. 

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока.

Глава Минобразования республики Роман Голубев рассказал, что питание в школе №1 Олонца будет осуществляться МУП "Олонецобщепит". Решением суда в отношении ООО „ПК Прибой“, ранее кормившей детей, вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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Комментарии

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Off
2021-04-21 15:20:49
Почему Шандаловича опять нельзя комментировать ? :)
Никита
2021-04-21 14:20:42
Диретора ооо-шки надо для начала арестовывать . другого пути нет .
Гость
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