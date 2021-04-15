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После отравления детей в школе Карелии компанию общепита оштрафовали и выгнали

Новости. Общество
13:42, 16 Апреля 2021
фото: © страница Вконтакте Романа Голубева
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Министр образования и спорта республики Роман Голубев рассказал о ситуации в школе №1 Олонца, где произошла вспышка норовирусной инфекции.

Ученики младших классов олонецкой школы, обратившиеся за медпомощью с признаками отравления и температурой после помещения столовой, возвращаются к очному обучению с 19 апреля. Об этом глава Минобразования пишет на своей странице в соцсети.

«Администрация приняла решение о том, что питание вновь будет осуществляться МУП „Олонецобщепит“. Решением суда в отношении ООО „ПК Прибой“ вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — пишет Роман Голубев.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил рассмотреть вопрос о расторжении контракта с компанией, которая обеспечивала питанием детей в олонецкой школе № 1 («ПК Прибой»), и проверить все региональные школьные столовые.

Глава республики пояснил, что получил предварительные результаты эпидрасследования по массовому заболеванию учеников в олонецкой школе № 1.

«Они подтверждают первоначальную версию о передаче инфекции через пищу и посуду от заболевшего персонала столовой», — заявил он.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

По данным на понедельник, 12 апреля, число отравившихся увеличилось до 77 человек. Болели 76 учащихся начальной школы и школьная буфетчица.

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