Парфенчиков поручил проверить все школьные пищеблоки Карелии после массового отравления в Олонце

Губернатор Артур Парфенчиков поручил рассмотреть вопрос о расторжении контракта с компанией, которая обеспечивала питанием детей в олонецкой школе №1, и проверить все региональные школьные столовые.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил всем муниципалитетам провести проверки в школьных пищеблоках. Губернатор также потребовал от олонецких властей провести проверку в отношении компании, которая поставляла питание в школу №1, где массово отравились дети. Парфенчиков предложил рассмотреть вопрос о расторжении с ней контракта. Об этом сообщается на странице главы региона в соцсети.

Напомним, питанием учеников в олонецкой школе №1 занимается ООО "Прибой".

Парфенчиков также дал поручение министру здравоохранения Михаилу Охлопкову вести контроль за стостоянием здоровья отравившихся школьников и обеспечить их семьи нужной медпомощью и препаратами.

Глава республики пояснил, что получил предварительные результаты эпидрасследования по массовому заболеванию учеников в олонецкой школе №1.

"Они подтверждают первоначальную версию о передаче инфекции через пищу и посуду от заболевшего персонала столовой", - заявил он.

Парфенчиков заявил, что при проверке были зафиксированы нарушения в организации работы пищеблока. Претензии появились к хранению и доставке продуктов, обработке инвентаря и так далее.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

По данным на понедельник, 12 апреля, число отравившихся увеличилось до 77 человек. Болели 76 учащихся начальной школы и школьная буфетчица.