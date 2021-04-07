Прокуратура Карелии взяла на контроль ситуацию со вспышкой кишечной инфекции в школе Олонца

Прокуратура проводит проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся олонецкой школы №1, сообщили в ведомстве.

Надзорные мероприятия в школе, где 22 учащихся и один работник учреждения обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение с признаками отравления и температурой, проводятся с участием представителей Роспотребнадзора.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле прокуратуры республики", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в Олонце.

Напомним, о вспышке острой кишечной инфекции в школе №1 в Олонце первым сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его информации, госпитализация никому из заболевших не потребовалась. Начальная школа закрыта, проводится обследование персонала и учеников, взяты пробы продуктов.