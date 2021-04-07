В Карелии следователи выясняют обстоятельства заражения детей кишечной инфекцией

Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в городе Олонец.

Как сообщает Следком республики, 22 учащихся и один работник средней общеобразовательной школы в Олонце обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение с признаками отравления и температурой.

Все дети проходят амбулаторное лечение, госпитализированных нет.

"Следователи опрашивают должностных лиц, истребована необходимая документация. Проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что глава республики Артур Парфенчиков взял под контроль ситуацию в школе № 1 в Олонце, где произошла вспышка острой кишечной инфекции.