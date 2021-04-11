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11.04.2021 17:35

Число детей, отравившихся в школе Карелии, увеличилось до 77 человек

Новости. Общество
15:10, 12 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов
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За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось с 60 человек до 77, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

"На 12 апреля в школе №1 в Олонце, где была зафиксирована вспышка пищевой токсикоинфекции, зарегистрировано 77 больных, из них 76 учащихся начальной школы, 1 взрослый - школьная буфетчица. Проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические мероприятия", - сообщили надзорном ведомстве.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Со своей стороны, Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

На сегодняшний день в школе проведена дезинфекция.

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Комментарии

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