Стал известен поставщик еды в школу Карелии, где отравились дети

Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Карелии выдало в адрес ООО «Прибой», организации, которая кормит детей в школе №1, а также самого учреждения образования и ЦРБ Олонецкого района предписание об организации и проведении противоэпидемических мероприятий. Здесь должны провести заключительную дезинфекцию, забор материала от персонала пищеблока, заболевших и контактных лиц, сообщили в ведомстве.

В настоящее время на пищеблоке школы уже сделаны отбор проб готовой продукции, сырья, смывов на микробиологические и вирусологические исследования, воды, суточные пробы блюд для проведения лабораторных исследований. В работе сейчас находится 91 проба.

По результатам лабораторного исследования материала от 5 заболевших выделен норовирус 2 генотипа.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблок. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.