Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске инспекторы наказали "мастеров парковки" на белых Мерседесах (ФОТО) 14
Сегодня 08:05
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Сегодня 12:50
Риелтор объяснил, у каких хозяев нельзя покупать квартиру
08.04.2021 21:05
В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, возросло 3
08.04.2021 17:19
Воспитатель детского сада из Карелии победила на престижном международном конкурсе
08.04.2021 18:40
Появился еще один претендент на кресло сити-менеджера Петрозаводска 10
Сегодня 09:59
В строящемся доме в скандинавском стиле в центре Петрозаводска ведутся монолитные работы (ФОТО)
08.04.2021 17:04

Стал известен поставщик еды в школу Карелии, где отравились дети

Новости. Общество
16:08, 09 Апреля 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

Роспотребнадзор Карелии проводит эпидемиологическое расследование в школе №1 Олонца, где зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Карелии выдало в адрес ООО «Прибой», организации, которая кормит детей в школе №1, а также самого учреждения образования и ЦРБ Олонецкого района предписание об организации и проведении противоэпидемических мероприятий. Здесь должны провести заключительную дезинфекцию, забор материала от персонала пищеблока, заболевших и контактных лиц, сообщили в ведомстве.

В настоящее время на пищеблоке школы уже сделаны отбор проб готовой продукции, сырья, смывов на микробиологические и вирусологические исследования, воды, суточные пробы блюд для проведения лабораторных исследований. В работе сейчас находится 91 проба.

По результатам лабораторного исследования материала от 5 заболевших выделен норовирус 2 генотипа.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблок. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-09 16:12:32
У каждого ООО есть фамилия, имя и отчество.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
02.04.2021, 15:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)

Аналитика

Сегодня 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры»
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 3
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

08.04.2021 12:40
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»