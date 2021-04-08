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В Карелии число школьников, заразившихся кишечной инфекцией, увеличилось до 60

Новости. Общество
11:09, 09 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян/Архив
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За сутки число обратившихся за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Олонце увеличилось до 60 человек, из них 59 – ученики младших классов школы №1 и один взрослый – сотрудник пищеблока, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков отметил, что тяжелых случаев нет, все лечатся амбулаторно. Также сегодня утром поступило еще пять вызовов к младшим школьникам и 4 – к детям дошкольного возраста с жалобами на аналогичные симптомы. Им диагноз пока не установлен.

По информации главы Карелии, накануне вечером стали известны результаты анализов. По информации главного санитарного врача Людмилы Котович, у заболевших выявлен норовирус 2 генотипа. Норовирусы - одна из частых причин кишечных инфекций, как правило, они наиболее активны в весенне-зимний период, когда отмечается сезонный подъем заболеваемости.

"По мнению специалистов Роспотребнадзора, инфицирование детей произошло через пищу, контаминированную вирусом от заболевшего человека. Однако окончательные выводы еще делать рано. Эпидрасследование продолжается: в лабораторию Роспотребнадзора доставлено более 90 проб, в том числе готового питания и сырых продуктов, воды, смывы поверхностей в пищеблоке школы. Также продолжается обследование контактных лиц и персонала", - написал Парфенчиков.

До окончательного выяснения причин массового заболевания принято решение перевести учеников начальной школы на дистанционное обучение.

По поручению главы республики в Олонец направлены главный педиатр Ольга Шорохова и главный инфекционист Михаил Тищенко – ситуация находится под их личным контролем.

Кроме того, как сказал Парфенчиков, обязательно будет дана и правовая оценка случившегося, Следственный комитет Карелии начал проверку.

Ранее сообщалось, что Следком Карелии организовал проведение доследственной проверки по факту заболевания школьников в городе Олонец.

Также проверку по факту вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся олонецкой школы №1 проводит прокуратура.

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Комментарии

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кир
2021-04-09 11:22:25
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Гость
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