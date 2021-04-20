В Карелии прокуратура нашла нарушения в работе школы, где отравились дети

Сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения в деятельности школы №1 Олонца, где ранее произошла вспышка норовирусной инфекции.

Прокуратура Олонецкого района проверила организацию питания в средней школе № 1 Олонца, где в апреле произошла вспышка заболевания среди учащихся начальных классов из-за инфицирования норовирусом. Об этом сообщает сайт надзорного органа.

В деятельности организации ООО «ПК Прибой», оказывающей услуги питания в школе, были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Сотрудники прокуратуры обнаружили отсутствие маркировки на отдельных продуктах питания и маркировки столового инвентаря, зафиксировали совместное хранение сырой и приготовленной продукции, наличие посторонних вещей в местах обработки посуды.

Прокуратура района внесла в адрес организации представление, которое находится на рассмотрении.

19 апреля договор с компанией «ПК Прибой» на осуществление питания учащихся был расторгнут.

Прокуратура района выявила нарушения и в деятельности самой школы. На момент проверки на пищеблоке учебного заведения отсутствовали индивидуальные шкафчики и специальные места для хранения личных вещей и рабочей одежды персонала, не был оборудован отдельный туалет с раковиной для мытья рук персонала; стол для сырых овощей не имел гигиенического покрытия; поверхности производственных столов для выпечки были выполнены из фанеры, а не из дерева твердых лиственных пород.

Также сотрудники прокуратуры установили, что ежедневные медицинские осмотры работников пищеблока медработником не проводились, подписи о его проведении в журналах отсутствовали, в том числе и в период, когда была зафиксирована вспышка заболевания.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой района представления главе администрации Олонецкого района, которое находится на рассмотрении.

Как сообщили в прокуратуре, в представлениях поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Проверка, направленная на установление причин вспышки заболевания, продолжается.

Напомним, информация о вспышке кишечной инфекции в школе Олонца появилась в четверг, 8 апреля. За медицинской помощью в связи с отравлением обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. Проверкой инцидента занялись Следком и прокуратура республики.

По данным на понедельник, 12 апреля, число отравившихся увеличилось до 77 человек. Болели 76 учащихся начальной школы и школьная буфетчица.