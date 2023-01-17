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Артур Парфенчиков поручил правительству обеспечить развитие молочного животноводства

Новости. Общество
10:44, 02 Февраля 2023
фото: © Минсельхоз Карелии

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В рамках исполнения поручения главы региона премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик посетил ряд сельскохозяйственных предприятий в Олонецком районе.

Совместно с руководством профильных министерств и депутатским корпусом Александр Чепик побывал на «Племенном хозяйстве «Ильинское» и «Племсовхозе «Мегрега», осмотрел объекты, которые были реконструированы в 2022 году за счет привлечения как собственных средств предприятий, так и привлечения средств господдержки. Об этом сообщили в правительстве республики.

Оба совхоза уже подготовили стратегию развития предприятий до 2025 года. Так, на состоявшемся совещании под руководством главы региона была представлена стратегия развития АО «Племсовхоз «Мегрега». К примеру, это строительство нового современного животноводческого комплекса на 800 голов в деревне Мегрега, а также приобретение пустующих помещений на территории Олонецкого района, расположенных в деревнях Коткозеро и Сельга, и организации на их базе животноводческих объектов по содержанию бычков общим поголовьем 1200 голов, что позволит, в том числе, существенно увеличить производство мяса говядины в регионе и обеспечить жителей республики качественной и востребованной мясной и молочной продукцией.

Дополнительно «Племсовхоз «Мегрега» в этом году ведёт работу по реконструкции фермы для молодняка, расположенной в Олонце, куда в начале второго полугодия будет поставлено поголовье свыше 250 нетелей. Минсельхозом Карелии в адрес правительства республики направлены соответствующие предложения по выделению средств на данные цели.

В свою очередь, АО «Племенное хозяйство «Ильинское» представит свои планы главе республики в феврале. По информации генерального директора Юрия Бурцева, цель предприятия – существенно увеличить поголовье дойного стада. В настоящее время разрабатывается проектная документация по строительству фермы на 1536 голов. И с учетом имеющихся в бюджете средств в размере 66 млн рублей, а также с привлечением финансирования в рамках льготного кредитования, предприятие уже в этом году планирует начать строительство  объекта.

Также в настоящее время АО «Племенное хозяйство «Ильинское» ведется работа по модернизации действующей молочной фермы в деревне Видлица, где сейчас содержится 400 коров, которая позволит после проведенной реконструкции и строительства доильно-молочного блока нарастить общее поголовье до 600 голов.

Кроме того, прорабатывается вопрос по возобновлению производственной деятельности на животноводческих объектах, расположенных на территории Салминского сельского поселения Питкярантского района. На данном объекте после проведения ремонтных работ и установке необходимого оборудования возможно обеспечить выращивание более 800 быков для производства мяса.

Александр Чепик отметил, что правительству республики необходимо поддержать представленные планы развития предприятий до 2025 года, которые позволят увеличить поголовье крупного рогатого скота в АО «Племенное хозяйство «Ильинское» на 1770 голов, в АО «Племсовхоз «Мегрега» на 1000 голов, и выйти на общее производство сырого молока сельхозпредприятиями региона до 200 тонн в сутки.

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