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Артур Парфенчиков посвятит очередную "прямую линию" вопросам медицины

Новости. Общество
15:09, 03 Июля 2020
фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова
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В понедельник, 6 июля, глава Карелии проведет "прямую линию".

"Друзья, жизнь в республике постепенно возвращается в привычное русло. Поэтапно мы восстанавливаем и оказание плановой медицинской помощи. Этой теме, а также в целом ситуации в сфере здравоохранения, модернизации наших лечебных учреждений посвятим очередную прямую линию", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В дискуссии также примут участие глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков и главный врач Республиканской больницы Тамази Карапетян. Во время онлайн-трансляции запланированы включения из лечебных учреждений в районах республики.

Начало трансляции 6 июля в 14.30. Посмотреть ее можно здесь.

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