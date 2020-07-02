Артур Парфенчиков посвятит очередную "прямую линию" вопросам медицины

В понедельник, 6 июля, глава Карелии проведет "прямую линию".

"Друзья, жизнь в республике постепенно возвращается в привычное русло. Поэтапно мы восстанавливаем и оказание плановой медицинской помощи. Этой теме, а также в целом ситуации в сфере здравоохранения, модернизации наших лечебных учреждений посвятим очередную прямую линию", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В дискуссии также примут участие глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков и главный врач Республиканской больницы Тамази Карапетян. Во время онлайн-трансляции запланированы включения из лечебных учреждений в районах республики.

Начало трансляции 6 июля в 14.30. Посмотреть ее можно здесь.