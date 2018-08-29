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Новости. Общество
08:40, 29 Августа 2018

Артур Парфенчиков потребовал остановить незаконные работы на Сулажгорском карьере

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Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на территории Сулажгорского карьера в Петрозаводске, где разразился скандал с арендатором из-за добычи им песка без лицензии.

Как рассказала пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк, прибыв на территорию карьера, расположенного в Сулажгоре, участники совещания убедились в том, что здесь ведутся работы по добыче и вывозу песка.

Как пояснил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов, 25 января 2018 года между Министерством обороны РФ, в чьем ведении находится участок, и ООО "Девелопмент групп" заключен договор безвозмездного пользования. Договором установлено, что земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством, сроком на 11 месяцев. В договоре также определено, что ООО "Девелопмент групп" не имеет права на разработку и использование минеральных, водных и иных природных ресурсов, находящихся на указанном земельном участке. 

Однако в ходе рейдов было установлено (и в этом наглядно убедились участники выездного совещания), что ООО "Девелопмент групп" активно ведет добычу.

"Мы провели замеры и установили ущерб, нанесенный от безлицензионной добычи песка. Это сумма порядка 10 миллионов рублей", - сообщил руководитель Управления Росприроднадзора по Карелии Георгий Кузнецов. Он также пояснил, что в настоящий момент Арбитражным судом Республики Карелия к производству принято исковое заявление Управления Росприроднадзора о запрете осуществлять деятельность, связанную с перемещением, выемкой, добычей и вывозом грунта на данном участке.  Судебное заседание назначено на 31 августа.

Административные материалы для рассмотрения в суд направлены и министерством сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия. Сотрудники ведомства установили, что производство работ по выемке грунта ведется на расстоянии около 300 метров от границы сибиреязвенного скотомогильника, что является нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

"Сделано уже многое, что находится в компетенции региональных надзорных органов и власти. Будем выходить на вышестоящие инстанции с тем, чтобы урегулировать вопрос", - резюмировал глава Карелии.

Артур Парфенчиков поручил подготовить обращение главному военному прокурору РФ Валерию Петрову по вопросу принятии мер прокурорского реагирования по фактам нарушения на землях, находящихся в ведении министерства обороны. Еще одно письмо руководитель региона поручил направить в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу с предложением рассмотреть основания для расторжения договора безвозмездного пользования с ООО "Девелопмент групп" в связи с выявленными нарушениями, а также рассмотреть возможность перевода данного земельного участка в земли иных категорий. 

В связи с общественным резонансом и инцидентом с представителями СМИ, Артур Парфенчиков также поручил обратиться к министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву с предложением взять ситуацию под личный контроль.

 

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Комментарии

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grigorjev
2018-08-29 09:43:42
На этом фото: универсальный солдат = фальшивый юрист... и об этом знает весь мир.
dgin
2018-08-29 09:24:50
В этом субъекте есть кто то кроме Главы , способный " разруливать конфликтные ситуации в экономике , соц.сфере. экологии ?
Гость
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