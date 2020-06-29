Артур Парфенчиков: Рано еще расслабляться и жить без оглядки на коварную инфекцию

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал, что заболеваемость коронавирусом в Карелии носит волнообразный характер: число новых случаев колеблется от 24 до 50.

"Конечно, мы серьезно увеличили количество тестов, которые проводят наши лаборатории, - объяснил Парфенчиков. - Но, к сожалению, больше стало и не слишком ответственного отношения к соблюдению мер безопасности: многие жители машут на них рукой, не только подвергая риску свое здоровье, но и ставя под угрозу здоровье окружающих. Друзья, рано еще расслабляться, собираться шумными компаниями и жить без оглядки на коварную инфекцию".

Напомним, что за минувшие сутки в Карелии выявлено 43 новых случая коронавируса.