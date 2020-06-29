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Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки выросло на 43 человека

Новости. Общество
09:36, 30 Июня 2020
фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 1337 человек, сообщается в паблике правительства.

За минувшие сутки 43 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии: Петрозаводск – 29 человек, Костомукша – 1 человек, Пряжинский район (село Крошнозеро) – 1 человек, Беломорск — 3 человека, Сортавальский район (посёлок Вуорио) – 1 человек, Питкяранта – 1 человек, Лахденпохский район (посёлок Вялимяки) – 1 человек, Пудожский район (посёлок Колово) — 1 человек, Олонецкий район (поселок Ковера) – 1 человек, Медвежьегорский район (посёлок Повенец — 2, село Толвуя — 1) — 3.

Также коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 рабочего со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 1337 человек.

ЗА время пандемии выздоровели 599 человек, 30 человек выписали по выздоровлению за минувшие сутки: Петрозаводск – 16, Суоярвский район – 2, Беломорский район – 1, Кондопожский район – 1, Лахденпохский район – 1, Медвежьегорский район — 1.Также выписаны 4 работника АО "ВАД" и 4 — Белопорожской ГЭС. 

Проведено в Карелии 78162 исследования (+1498 за сутки).

На самокарантине находятся 1457 человек (-32 за сутки).

В местах обсервации пребывает 21 человек (-7 за сутки).

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Комментарии

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Zim
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