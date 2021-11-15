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Артур Парфенчиков рассказал, как проводит новогодние каникулы

Новости. Общество
11:34, 03 Января 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии также поинтересовался о предпочтениях жителей республики.

Глава Республики Карелия Апртур Парфенчиков на своей странице в социальной сети разместил опрос, в котором поинтересовался, как проводят новогодние праздники жители республики.

«Говорят, как встретишь Новый год — так его и проведёшь! Лыжи, коньки, прогулки, хорошие фильмы и книги, общение с родными — много всего можно успеть сделать в новогодние каникулы. Я, честно признаюсь, стремлюсь как можно больше времени провести на свежем воздухе», — рассказал глава региона.

Артур Парфенчиков призвал своих подписчиков принять участие в новогоднем опросе на своей странице: «А как вы проводите эти дни? Голосуйте!»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-03 12:58:48
Вижу положительную новость. В этом году не затмили нашего Деда Мороза самобытным, как в прошлом году. :)
Вася
2022-01-03 12:31:09
главная цель российских властей – повышение благосостояния и качества жизни людей.
Изя
2022-01-03 14:26:52
Вася, перепутал опять . Своей жизни ))) :)
кир
2022-01-03 11:51:33
Не надо о себе ничего говорить простолюдинам - всё равно осудят и позлословят. :)
Изя
2022-01-03 14:23:19
кир, голосуй не голосуй , всё равно хрен чего от него получишь ))) :)
Вася
2022-01-03 12:28:35
кир, . Понятно же, кругом враги
кир
2022-01-03 12:40:22
Вася, не враги, а "наши люди". Их надо знать в лицо. :)
Саныч
2022-01-03 11:42:55
Так пол-Карелии закрыл доступ. Демагог.
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