Артур Парфенчиков рассказал, как проводит новогодние каникулы

Глава Карелии также поинтересовался о предпочтениях жителей республики.

Глава Республики Карелия Апртур Парфенчиков на своей странице в социальной сети разместил опрос, в котором поинтересовался, как проводят новогодние праздники жители республики.

«Говорят, как встретишь Новый год — так его и проведёшь! Лыжи, коньки, прогулки, хорошие фильмы и книги, общение с родными — много всего можно успеть сделать в новогодние каникулы. Я, честно признаюсь, стремлюсь как можно больше времени провести на свежем воздухе», — рассказал глава региона.

Артур Парфенчиков призвал своих подписчиков принять участие в новогоднем опросе на своей странице: «А как вы проводите эти дни? Голосуйте!»