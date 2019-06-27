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Новости. Экономика
09:54, 27 Июня 2019
фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков: "Речи об утилизации мусора из других регионов не идет"

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Глава Карелии подтвердил планы строительства мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" намерения республиканских властей по размещению объектов сбора, сортировки и утилизации отходов на территории региона.

"Федеральное законодательство обязывает нас, субъекты РФ, утвердить территориальную схему обращения с отходами. Проще говоря – определить порядок утилизации бытовых отходов. Сразу хочу подчеркнуть, речи об утилизации мусора из других регионов не идет. Это исключительно наш мусор, который мы с вами производим! Поэтому очевидно, что вывозить его за пределы республики мы не можем, решать этот важный вопрос мы должны на своей территории. В соответствии с территориальной схемой, предлагается построить две мусоросортировочные станции у поселка Майгуба Сегежского района и в Орзеге Прионежского района. Здесь и ранее находились объекты размещения отходов. Кроме того, данный выбор сделан на основании логистических решений, чтобы не допустить роста тарифов за вывоз мусора", – написал губернатор.

При этом глава Карелии ни словом не упомянул тот факт, что территориальная схема обращения с отходами предусматривает размещение мусоросортировочных станций в Майгубе и Орзеге лишь на первом этапе. В перспективе оба объекта планируется превратить в крупные полигоны бытовых отходов.

Согласно проекту схемы, опубликованному на официальном сайте республиканского министерства природных ресурсов и экологии, мощности полигона в Орзеге составят 250 тысяч в год, а в Майгубе – 100 тысяч в год. При этом инвестиции в проект строительства полигона в Орзеге оцениваются в 1 миллиард 415 миллионов рублей, а в проект строительства полигона в Майгубе – в 865 миллионов.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-27 10:06:24
Сегодня речи об утилизации мусора из других регионов не идёт, а завтра, да если хорошо "попросят"? Всем известно что разросшаяся Москва ищет регион куда можно будет вывозить бытовые отходы.
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