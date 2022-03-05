Артур Парфенчиков сообщил о втором жителе республики, погибшем в ходе спецоперации российских войск на Донбассе

Никита Ерошкин из села Деревянное Прионежского района был командиром отделения инженерно-саперного взвода, сообщил глава Карелии.

«Никита Ерошкин из села Деревянное Прионежского района погиб на Донбассе, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. - Вечная память и слава нашему земляку!



Никита служил по контракту, был командиром отделения инженерно-саперного взвода.



Искренне и глубоко соболезную родным и близким. Им поможем, а память наших героев обязательно увековечим».

Ранее в ходе спецоперации погиб 19-летний житель поселка Летнереческий Беломорского района Карелии Кирилл Некрасов.