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Артур Парфенчиков сообщил о втором жителе республики, погибшем в ходе спецоперации российских войск на Донбассе

Новости. Общество
15:49, 06 Марта 2022
фото: страница в ВК

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Никита Ерошкин из села Деревянное Прионежского района был командиром отделения инженерно-саперного взвода, сообщил глава Карелии.

«Никита Ерошкин из села Деревянное Прионежского района погиб на Донбассе, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. - Вечная память и слава нашему земляку!

Никита служил по контракту, был командиром отделения инженерно-саперного взвода.

Искренне и глубоко соболезную родным и близким. Им поможем, а память наших героев обязательно увековечим».

 

Ранее в ходе спецоперации погиб 19-летний житель поселка Летнереческий Беломорского района Карелии Кирилл Некрасов. 

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