Артур Парфенчиков вручил госнаграды лучшим жителям Карелии

Торжественная церемония награждения прошла в зале Благородного собрания Национального музея республики, где собрались врачи, педагоги, деятели культуры и искусства, представители трудовых коллективов, ветераны и гости.

К награждению от имени президента Российской Федерации Владимира Путина и главы республики представлены работники и специалисты, внесшие своим трудом большой вклад в развитие региона, отметили в карельском правительстве.

Обращаясь к участникам церемонии, Артур Парфенчиков отметил, что в непростые для страны и республики времена очень важно, чтобы каждый, независимо от профессии, приносил пользу своим трудом стране и жителям.

— Сегодня каждый из нас, как никогда, должен понимать значимость своего труда для сохранения стабильности в обществе, развития экономики. Будь то медицина, образование, труд на предприятии или в сфере искусства, важно общественное признание ваших заслуг, — отметил глава. — Ваши ученики, пациенты, зрители, те, для кого вы трудитесь, выразили вам доверие и дали высокую оценку вашего труда. И это самое дорогое.

Руководитель региона подчеркнул особую значимость труда педагогов, работников культуры и деятелей искусства:

— С семьи, с педагогов начинается воспитание нашего подрастающего поколения. Умение молодежи ориентироваться в культурных, исторических традициях, а также сохранять их и приумножать зависит от содержательной работы музеев, музыкальных и других учреждений культуры.

Наталья Алексеевна Степанова, директор Медвежьегорской школы им. Александра Фанягина, получила высокое звание заслуженного работника образования Республики Карелия за многолетний добросовестный труд, высокое педагогическое мастерство и заслуги в развитии образования республики.

От имени педагогического сообщества Наталья Алексеевна выразила слова благодарности руководству республики за новые школы, оснащение образовательных учреждений образования современным оборудованием. Заслуженный педагог призвала молодых специалистов пополнять педколлективы.

— Еще несколько лет назад мы не могли и мечтать о таком оснащении школ. Наши дети очень ждут молодых, увлеченных своим делом учителей. Только так, передавая опыт, знания молодым, учась одновременно у них, мы сможем и дальше воспитывать наших детей достойными гражданами нашей страны, — сказала Наталья Алексеевна.

За особо выдающиеся достижения и заслуги перед Карелией и ее жителями в социально-культурной, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры и искусства, защиты прав и свобод граждан республики Орденом «Сампо» награждена Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Карелия, общественный деятель Наталья Ивановна Вавилова. Возглавлявшая Музей изобразительных искусств на протяжении 25 лет, Наталья Ивановна выразила признательность за высокую награду и поблагодарила правительство за большой вклад в развитие музея, пополнение фондов новыми экспонатами.

Указом президента России за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден Владимир Михайлович Баландин — мастер резьбы по кости, член Карельского регионального отделения Союза художников России. Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Михаилу Яковлевичу Тоцкому — дирижеру оркестра русских народных инструментов «Онего» Карельской государственной филармонии. За заслуги в развитии и совершенствовании современных средств связи, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации» присвоено Наталье Васильевне Никольской — заместителю руководителя администрации главы региона — начальнику управления информатизации и защиты информации. За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награждена Надежда Ивановна Богачева — начальник отдела записи актов гражданского состояния Лоухского района.

Распоряжением президента России за безупречный труд благодарность вручена Нине Анатольевне Ермоленко — государственному инспектору по охране леса Костомукшского центрального лесничества. За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу благодарность получила Галина Александровна Тухкина — руководитель филиала Северного колледжа в Медвежьегорске.

За высокие достижения и заслуги перед Карелией и ее жителями в экономической, муниципальной, общественной и профессиональной деятельности, в области развития местного самоуправления в республике медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награждена Марина Леонидовна Гусева — глава администрации Сегежского района.

Также жители Карелии получили высокие звания заслуженных артистов, работников культуры и образования, врачей, работников здравоохранения, горнопромышленного комплекса, дорожного хозяйства, социальных работников.