Артур Парфенчиков вручил почетный знак жительнице Петрозаводска

Почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» получила председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

18 января в преддверии 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Глава Карелии вручил почетный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» председателю правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Почетному гражданину города Петрозаводска Вере Александровне Ермаковой.

– Я родилась в Ленинграде 18 июля 1941 года, в день, когда первые бомбы полетели над Васильевским островом, где располагался роддом, – вспоминает ветеран.

Всю блокаду Вера Ермакова провела в осажденном городе. После окончания школы она переехала в Карелию, где посвятила свою жизнь преподаванию – педагогический стаж Веры Александровны составляет 54 года. Несмотря на почтенный возраст, она продолжает общаться со школьниками и студентами, ведет активную общественную деятельность.

– Вы храните и передаете память о трагических событиях тех лет. Особенно ценно личное общение подрастающего поколения с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами, узниками фашистских лагерей, блокадниками, – отметил руководитель региона. – Важно, чтобы наши дети знали правду об испытаниях, выпавших на долю нашего народа, и помнили о его сплочении в тяжелые военные годы.

Вера Александровна выразила слова благодарности и подчеркнул, что эта награда очень важна. Это – память о годах, проведенных в Ленинграде, где были прожиты первые 20 лет своей жизни.

- Люди помнят события тех лет и мы, жители блокадного Ленинграда, чувствуем внимание и поддержку со стороны окружающих. В прошлом году мы отметили 80-летие со дня прорыва блокады, и важно, что современные дети знают об этой дате, - заметила Вера Александровна.

До конца января почетные знаки «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» будут вручены 223 жителям Карелии.