15:58, 11 Апреля 2018
Асфальт ушел с дорог Петрозаводска из-за воровства властей и подрядчиков, показал опрос
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За этот вариант ответа проголосовали 35% читателей "Столицы на Онего".
Еще 31% (563) респондентов считают, что после зимы асфальта не стало, так как не соблюдаются технологии при его укладке, поэтому он недолговечен.
В то, что дорожники специально кладут плохой асфальт, чтобы каждый год получать деньги на ремонт дорог, верят 24% (439) опрошенных.
Мэрия много экономит при распределении денег на ремонт дорог, считаю 4% (75) читателей.
По мнению еще 2% (47) респондентов, в стране разучились делать качественный асфальт.
В сговоре властей и автомастерских уверены 16 человек.
Всего в опросе приняли участие 1775 читателей.
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