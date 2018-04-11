Асфальт ушел с дорог Петрозаводска из-за воровства властей и подрядчиков, показал опрос

За этот вариант ответа проголосовали 35% читателей "Столицы на Онего".

Еще 31% (563) респондентов считают, что после зимы асфальта не стало, так как не соблюдаются технологии при его укладке, поэтому он недолговечен.

В то, что дорожники специально кладут плохой асфальт, чтобы каждый год получать деньги на ремонт дорог, верят 24% (439) опрошенных.

Мэрия много экономит при распределении денег на ремонт дорог, считаю 4% (75) читателей.

По мнению еще 2% (47) респондентов, в стране разучились делать качественный асфальт.

В сговоре властей и автомастерских уверены 16 человек.

Всего в опросе приняли участие 1775 читателей.