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Ассоциация рыбопромышленников подтвердила принадлежность судна, затонувшего в Баренцевом море

Новости. Происшествия
07:25, 30 Декабря 2020
фото: © ГУ МЧС России по Архангельской области
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Судно "Онега", затонувшее 28 декабря в Баренцевом море, принадлежало сельскохозяйственному производственному кооперативу "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина", зарегистрированному в Архангельске.

Это следует из сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Владелец судна "Онега" - сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина" - является участником Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров… Порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении.

На официальном сайте рыболовецкого колхоза указано, что он зарегистрирован в Архангельске.

По предварительным данным ВАРПЭ, причиной происшествия стали плохие погодные условия: в районе пропажи судна наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма - крен, что могло привести к затоплению.

"Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - отмечается в сообщении.

На официальном сайте правительства Мурманской области также сообщается, что владельцем "Онеги" был рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина.

По факту происшествия будет проведена комплексная проверка. Компания-судовладелец окажет поддержку родственникам членов экипажа судна, добавили в ВАРПЭ.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-12-30 07:47:51
"По документам судно принадлежит рыболовецкому колхозу имени Калинина, но до августа оно было приписано к компании «РПФ Вариант», зарегистрированная в Мурманске. Руководит фирмой Сергей Жгулев (учредители не указаны), он же гендиректор ООО «РК «Вирма». А вот она уже полностью принадлежит члену СФ от Республики Карелия Игорю Зубареву.

Всего Зубарев - учредитель 25 действующих организаций, занимающихся рыбным промыслом и недвижимостью. Большинство компаний с большими денежными оборотами показывают убытки (обычно так происходит когда деньги выводятся). Доля Зубарева в ООО РК "Вирма" находится даже не в доверительном управлении, а это значит, что сенатор, занимаясь бизнесом, нарушает закон."
(Для портянок . ссылки не даю , считаю это не этичным здесь . взято из телеграмма )))
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