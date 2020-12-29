Ассоциация рыбопромышленников подтвердила принадлежность судна, затонувшего в Баренцевом море

Судно "Онега", затонувшее 28 декабря в Баренцевом море, принадлежало сельскохозяйственному производственному кооперативу "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина", зарегистрированному в Архангельске.

Это следует из сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Владелец судна "Онега" - сельскохозяйственный производственный кооператив "Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина" - является участником Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров… Порт приписки Мурманск", - говорится в сообщении.

На официальном сайте рыболовецкого колхоза указано, что он зарегистрирован в Архангельске.

По предварительным данным ВАРПЭ, причиной происшествия стали плохие погодные условия: в районе пропажи судна наблюдались штормовые явления. Несмотря на проведенные экипажем работы по предотвращению обледенения корпуса, судно могло получить обледенение и в условиях сильного шторма - крен, что могло привести к затоплению.

"Как сообщил директор кооператива "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина" Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме. Все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены", - отмечается в сообщении.

На официальном сайте правительства Мурманской области также сообщается, что владельцем "Онеги" был рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина.

По факту происшествия будет проведена комплексная проверка. Компания-судовладелец окажет поддержку родственникам членов экипажа судна, добавили в ВАРПЭ.