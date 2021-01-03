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Поиски погибших моряков с затонувшего судна "Онега" прекращены

Новости. Происшествия
10:22, 04 Января 2021
фото: © АО "Вариант РПФ"
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В Баренцевом море прекратили поиски моряков с затонувшего судна "Онега".

Поиски членов экипажа рыболовецкого судна "Онега", затонувшего в Баренцевом море, прекратили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Пострадавших и объектов поиска не обнаружено. Поисковые работы закрыты", - сказал собеседник агентства.

Рыболовецкое судно "Онега" затонуло у Новой Земли в Архангельской области в минувший понедельник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта). Из 19 человек, находившихся на борту, спастись удалось только двоим. 17 моряков погибли.

Сообщалось, что судно "Онега", затонувшее 28 декабря в Баренцевом море, принадлежало сельскохозяйственному производственному кооперативу "Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина", зарегистрированному в Архангельске.

 

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