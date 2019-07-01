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Новости. Общество
06:40, 01 Июля 2019
фото: Школа в Деревянке, фото ОНФ Карелии

Ассоциация сельских школ Карелии считает законопроект о монетизации льгот ущемлением прав учителей

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Ассоциация сельских школ Карелии возмущена новым законопроектом правительства республики о монетизации льгот педагогам и готовится к протестам.

Общественная организация, объединяющая сельские школы Карелии, и их педагогов, обратилась с открытым письмом к депутатам карельского парламента, которым в ближайшее время предстоит рассматривать законопроект правительства о монетизации льгот. Согласно законопроекту, учителям сельских школ вместо 100% компенсации расходов на освещение, отопление и жилье будут выплачивать 3378 рублей в месяц, а сельским учителям-пенсионерам - 3147 рублей. Не предусмотрена индексация компенсаций. И, наконец, ежемесячные выплаты будут назначаться только неработающим ветеранам труда, доход которых не превышает два минимальных прожиточных минимума в месяц. По мнению членов Ассоциации, все это сократит число получающих льготы сельских педагогов.

"Ассоциация сельских школ Республики Карелия выступает против данного проекта закона в связи с резким снижением уровня жизни жителей Карелии, где 17% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это приведет к дальнейшему падению платежеспособности населения, усилению социальной напряженности и протестных настроений, росту оттока молодежи из сельской местности и республики. Ассоциация сельских школ Республики Карелия призывает депутатов защитить все группы населения, в том числе учителей сельских школ, чьи интересы затронуты в данном законопроекте. Ассоциация оставляет за собой право поддержки протестных выступлений учителей Республики Карелия", - говорится в обращении, которое подписали председатель общественной организации Татьяна Танцева и исполнительный директор Зинаида Ефлова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-07-01 11:31:41
Пенсионерке Танцевой достаточно и она не пострадала. Чего хочет либеральная?
однозначно
2019-07-01 11:26:40
Какая еще нафиг ассоциация ? Вы всего лишь бюджетники и не более того. Зарубите себе это на носу. А ежели кому не нравится учительствовать - никто силой не держит,добро пожаловать в армию безработных или на кассу в магазин. Пятерочка выручает.
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