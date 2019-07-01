Ассоциация сельских школ Карелии считает законопроект о монетизации льгот ущемлением прав учителей

Ассоциация сельских школ Карелии возмущена новым законопроектом правительства республики о монетизации льгот педагогам и готовится к протестам.

Общественная организация, объединяющая сельские школы Карелии, и их педагогов, обратилась с открытым письмом к депутатам карельского парламента, которым в ближайшее время предстоит рассматривать законопроект правительства о монетизации льгот. Согласно законопроекту, учителям сельских школ вместо 100% компенсации расходов на освещение, отопление и жилье будут выплачивать 3378 рублей в месяц, а сельским учителям-пенсионерам - 3147 рублей. Не предусмотрена индексация компенсаций. И, наконец, ежемесячные выплаты будут назначаться только неработающим ветеранам труда, доход которых не превышает два минимальных прожиточных минимума в месяц. По мнению членов Ассоциации, все это сократит число получающих льготы сельских педагогов.

"Ассоциация сельских школ Республики Карелия выступает против данного проекта закона в связи с резким снижением уровня жизни жителей Карелии, где 17% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это приведет к дальнейшему падению платежеспособности населения, усилению социальной напряженности и протестных настроений, росту оттока молодежи из сельской местности и республики. Ассоциация сельских школ Республики Карелия призывает депутатов защитить все группы населения, в том числе учителей сельских школ, чьи интересы затронуты в данном законопроекте. Ассоциация оставляет за собой право поддержки протестных выступлений учителей Республики Карелия", - говорится в обращении, которое подписали председатель общественной организации Татьяна Танцева и исполнительный директор Зинаида Ефлова.