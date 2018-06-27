Астрономы рассказали об уникальном шансе рассмотреть Сатурн

Сатурн пройдет точку противостояния с Солнцем 27 июня, это даст шанс рассмотреть планету во всех подробностях, прогнозируют российские астрономы.

Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой. При этом, отмечают астрономы, Земля находится между Солнцем и планетой. Находясь в противостоянии, небесное тело пересекает меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск. Продолжительность его ночной видимости – максимальна, угловые размеры на небе – наибольшие в году. Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время они находятся на минимальном расстоянии до Земли и их диск полностью освещен Солнцем, отмечают астрономы.

"Блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд. А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна", — говорится в сообщении московского планетария, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что наилучшее время для наблюдения окольцованного гиганта – первая половина лета в 2018 году. Но даже в это время Сатурн будет виден низко над горизонтом в течение короткой летней ночи. В период противостояния, в конце июня 2018 года, Сатурн можно наблюдать невысоко над южным горизонтом в созвездии Стрелец. В эти дни он появляется над горизонтом после 21:00 и скрывается после трех утра. Максимальной высоты достигает в полночь. В средних широтах в полночь Сатурн поднимается не выше 10-12° над горизонтом.

Противостояния Сатурна происходят ежегодно и повторяются раз в 378 дней. В день противостояния 27 июня 2018 года Сатурн будет находиться на дистанции 9,05 астрономических единиц (1353860730 километров) от Земли. В телескоп можно увидеть кольца планеты-гиганта, а из свиты его многочисленных спутников с помощью любительских средств легко увидеть только самый большой – Титан. Кольца Сатурна сейчас развернулись так, что при наблюдении с Земли они близки к своему максимальному раскрытию и видны практически в любой любительский телескоп, заявляют астрономы.

После стояния 6 сентября Сатурн будет постепенно приближаться на небесной сфере к Солнцу, все больше сокращая часы для наблюдений. Осенью Сатурн переместится на вечернее небо, закончив свою видимость невооружённым глазом в конце ноября. 2 января 2019 года Сатурн окажется в точке соединения с Солнцем.