Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о погоде во второй половине апреля.

Как сообщили синоптики, антициклональный характер погоды продержится в республике до 22 апреля.

«Северный холодный антициклон обеспечит нам погоду без существенных осадков и сильного ветра, и температурный режим без особых изменений, и даже солнышко временами. Единственный недостаток у антициклонов – все вредные примеси накапливаются в приземном слое, и аллергикам надо позаботиться о себе особо», - предупредили в Карельском Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в последнюю неделю апреля активизируются атлантические циклоны, которые будут просто «пролетать» по территории республики с северо-запада на юго-восток.

«Осадки (главным образом, в виде мокрого снега и снега с дождем) ожидаются в последнюю неделю месяца практически каждый день, а сильные – 26-27 и 29 апреля», - отметили в Гидрометцентре.