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Аукцион на проектирование 4-звездочного отеля в "Марциальных водах" признали незаконным

Новости. Общество
15:05, 11 Сентября 2020
фото: © Правительство Карелии
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии выдало предписание отменить результаты аукциона по выбору подрядной организации, которая будет проектировать строительство нового корпуса санатория "Марциальные воды".

Согласно материалам дела, решение было вынесено по жалобе проигравшего участников аукциона.  Он не согласился с тем, что конкурсная комиссия присвоила ему ноль баллов по критерию "Квалификация участника".

В санатории "Марциальные воды" планируется строительство нового корпуса, который будет соответствовать стандартам 4-звездочных отелей и включать номера премиум-класса.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-11 16:32:14
А не замахнуться ли нам на 5 звёзд? :)
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