Авария на сетях в центре Петрозаводска полностью ликвидирована

На улице Шотмана, где 26 января прорвало трубу горячего водоснабжения, закончены все ремонтные работы, сообщили в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".

Напомним, в минувший вторник на воздушном трубопроводе, который проходит вдоль железной дороги, в районе моста на улице Шотмана, образовался свищ. Кипяток лился рекой по склону и стекал на тротуар, преграждая дорогу пешеходам.

"Аварийные бригады устранили аварию ночью. Два ведомственных дома и общежитие без горячего водоснабжения находились всего несколько часов", - рассказали в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".