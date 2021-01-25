Реки кипятка льются по центру Петрозаводска (ФОТО)

На улице Шотмана прорвало трубу горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".

Сегодня днем, около 16.30, на воздушном трубопроводе, который проходит вдоль железной дороги, в районе моста на улице Шотмана, образовался свищ.

По словам очевидцев, кипяток рекой льется по склону и стекает на тротуар, преграждая дорогу пешеходам.

Как объяснили в "РКС–Петрозаводск", на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Из-за аварии от горячего водоснабжения в ближайшие часы будут отключены два ведомственных дома и общежитие.

Подробности аварии уточняются.