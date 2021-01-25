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Реки кипятка льются по центру Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
18:18, 26 Января 2021
фото: Столица на Онего
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На улице Шотмана прорвало трубу горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе "РКС-Петрозаводск".

Сегодня днем, около 16.30, на воздушном трубопроводе, который проходит вдоль железной дороги, в районе моста на улице Шотмана, образовался свищ.

По словам очевидцев, кипяток рекой льется по склону и стекает на тротуар, преграждая дорогу пешеходам.

Как объяснили в "РКС–Петрозаводск", на месте происшествия уже работает аварийная бригада. Из-за аварии от горячего водоснабжения в ближайшие часы будут отключены два ведомственных дома и общежитие.

Подробности аварии уточняются.

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Комментарии

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Изя
2021-01-26 18:59:40
Ну не идут дела никак у приставов , бурятов и москвичей . Кругом одни прорывы , разрывы и надрывы Утомили уже . :)
Mike
2021-01-26 18:35:32
Рановато. Это должно было бы случиться к приезду Мишустина. Хотя. Еще не вечер,
Гость
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