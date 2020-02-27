Авария произошла на перекрестке в Петрозаводске, где запретили левый поворот (ВИДЕО)

На пересечении проспекта А.Невского и улицы Льва Толстого столкнулись два автомобиля.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП, которое произошло 27 февраля в 17.46 на пресечении проспекта А.Невского и улицы Льва Толстого.

Один легковой автомобиль протаранил второй.

О пострадавших пока информации нет.

Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Но напомним, что с 20 февраля на перекрестке проспекта А. Невского и улицы Л.Толстого изменилась организация дорожного движения.

Введён запрет левого поворота на проспект Александра Невского, а также прямое его пересечение с улицы Льва Толстого (при движении от улицы Володарского).

На перекрёстке установлен дорожный знак, разрешающий поворот только направо.