Авария произошла на перекрестке в Петрозаводске, где запретили левый поворот (ВИДЕО)

На пересечении проспекта А.Невского и улицы Льва Толстого столкнулись два автомобиля.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП, которое произошло 27 февраля в 17.46 на пресечении проспекта А.Невского и улицы Льва Толстого.
Один легковой автомобиль протаранил второй.
О пострадавших пока информации нет.
Видео размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Но напомним, что с 20 февраля на перекрестке проспекта А. Невского и улицы Л.Толстого изменилась организация дорожного движения.
Введён запрет левого поворота на проспект Александра Невского, а также прямое его пересечение с улицы Льва Толстого (при движении от улицы Володарского).
На перекрёстке установлен дорожный знак, разрешающий поворот только направо.
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