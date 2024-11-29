Авария произошла в час пик перед мостом в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео от Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Два автомобиля столкнулись перед Советским мостом.

Два автомобиля столкнулись на улице Правды перед Советским мостом в Петрозаводске.

Соответствующее видео с регистратора очевидца последствий ДТП было опубликовано сегодня утром, 3 декабря, в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, к площади Кирова. Подробности аварии и наличие пострадавших уточняются.