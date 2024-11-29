Авария произошла в час пик перед мостом в центре Петрозаводска

Два автомобиля столкнулись перед Советским мостом.
Два автомобиля столкнулись на улице Правды перед Советским мостом в Петрозаводске.
Соответствующее видео с регистратора очевидца последствий ДТП было опубликовано сегодня утром, 3 декабря, в группе «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии».
Судя по видео, столкнулись автомобили, двигавшиеся в попутном направлении, к площади Кирова. Подробности аварии и наличие пострадавших уточняются.
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