Подписаться
Новости. Происшествия
09:00, 30 Октября 2019
фото: Кадр из видео

Авария с участием двух автоледи произошла в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Загрузка...

ДТП произошло 29 октября на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.41 на ул. Попова, 12 21-летний водитель BMW не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и столкнулась с автомобилем Mazda, за рулем которого находилась 25-летняя девушка.


©ГИБДД Карелии

Пострадала водитель автомобиля Mazda. Ей назначено амбулаторное лечение.


©ГИБДД Карелии

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
агрегат
2019-10-30 10:14:52
А подсыпать дороги не пробовали? Ездят не только 20-ти летние, а начиная с 18 лет.
кир2
2019-10-30 09:54:06
Шедеврально , так хреново ездить уметь ещё надо .
ANT
2019-10-30 09:31:43
Ничего странного. Она же автоЛеди, а умение выходить из заноса на собственном автомобиле не для ледей.
ppppp
2019-10-30 09:10:50
Странно, она ж не на переднем приводе, чтобы из заноса выходить, нажав на педаль газа.
1677
2019-10-30 09:26:13
ppppp, ну откуда 20-ей девченке это знать :) манера вождения зимой и летом сильно отличается, просто нужен опыт
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"
28.10.2019, 10:06
Червя нашли в глазу у жительницы Карелии
29.10.2019, 13:24
Житель соседнего с Карелией региона съел трех собутыльников
28.10.2019, 02:46
От пациента до врача один шаг

Аналитика

29.10.2019 16:06
Капитал
Абонентам МегаФон доступен кэшбэк до 30% от затрат на связь
МегаФон первым на российском рынке предложил абонентам новой тарифной линейки "Включайся!" прогрессивный кэшбэк за услуги связи.
Если нарежут по-новому 1
28.10.2019 13:20
"Я взбесился и убил" 4
25.10.2019 10:56
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 20
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 9
24.10.2019 09:57
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2019 15:47
Без политики
"Костная клиника": три наболевших вопроса хирургу
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
"Ты либо иди в бизнес, либо будь слугой народа" 7
28.10.2019 10:58
От пациента до врача один шаг
28.10.2019 02:46
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 3
25.10.2019 13:56
архив чтиво

Медиа

Ночной снегопад в Петрозаводске
28.10.2019 13:05
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»