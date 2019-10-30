Авария с участием двух автоледи произошла в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

ДТП произошло 29 октября на Древлянке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 19.41 на ул. Попова, 12 21-летний водитель BMW не справилась с управлением, допустила занос автомобиля и столкнулась с автомобилем Mazda, за рулем которого находилась 25-летняя девушка.



©ГИБДД Карелии

Пострадала водитель автомобиля Mazda. Ей назначено амбулаторное лечение.



©ГИБДД Карелии

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.