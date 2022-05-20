Авария с участием трех автомобилей произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии столкнулись три автомобиля, ДТП зафиксировала камера наблюдения.

Авария произошла в пятницу, 20 мая, в Петрозаводске. На перекрёстке улицы Красноармейской и набережной Ла-Рошель столкнулись три автомобиля.

Машины двигались во встречном направлении. Ехавший прямо автомобиль врезался в две машины, которые совершали левый поворот.

Момент дорожного происшествия зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».