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Авария устранена – вода вернулась в 12 домов Петрозаводска

Новости. Общество
18:40, 14 Ноября 2021
фото: © freepik

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Холодное водоснабжение в домах на улицах Калинина, Кузьмина, Машезерская и проспекте А.Невского восстановлено, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.30 холодное водоснабжение: ул. Калинина, д. 32 А, 26 А, 24 А, 24 В , ул. Кузьмина, 52 А, 34 В, ул. Машезерская, д. 25, пр. Александра Невского, д. 51 А, 53 А, 49, 51, 53 восстановлено.

Ранее сообщалось, что сегодня утром жильцы этих 12 домов остались без холодной воды из-за аварии на сетях водоснабжения.

Позже стало известно, что отключили от воды еще и дом №8 на улице Луначарского.

На данный момент вода вернулась во все 13 домов, которые ранее были отключены.

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Комментарии

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demari
2021-11-14 18:56:49
Спасибо Партии и Вождю !
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