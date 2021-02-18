Авария в Карелии оставила без быстрого Интернета жителей соседних регионов

Несогласованные работы на территории Карелии привели к повреждению кабеля, от которого зависело обеспечение Интернетом соседних территорий.

В четверг в районе 18 часов жители Мурманской области заметили проблемы в работе Интернета. Низкая скорость сети наблюдалась не только во всех населённых пунктах Заполярья, но также и в Архангельской области, Коми и Карелии. Об этом информирует издание "Би-порт".

Причиной перебоев стала авария в Карелии. Тяжёлая техника проводила несогласованные земляные работы и повредила кабель. Повреждение произошло около 17 часов на участке магистральной трассы "Пелдожи – Кончезеро".

Участок находится вдали от населённых пунктов и доехать до него можно только на снегоходах. Прибывшие на место специалисты в районе 23 часов отыскали под снегом место повреждения кабеля. Отмечается, что работы велись ночью в сложных погодных условиях. Около 3:30 рабочие произвели монтаж двух муфт и создали постоянную кабельную вставку 100 метров. Линия связи была восстановлена.