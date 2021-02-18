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Авария в Карелии оставила без быстрого Интернета жителей соседних регионов

Новости. Происшествия
11:11, 19 Февраля 2021
фото: pxhere.com
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Несогласованные работы на территории Карелии привели к повреждению кабеля, от которого зависело обеспечение Интернетом соседних территорий.

В четверг в районе 18 часов жители Мурманской области заметили проблемы в работе Интернета. Низкая скорость сети наблюдалась не только во всех населённых пунктах Заполярья, но также и в Архангельской области, Коми и Карелии. Об этом информирует издание "Би-порт".

Причиной перебоев стала авария в Карелии. Тяжёлая техника проводила несогласованные земляные работы и повредила кабель. Повреждение произошло около 17 часов на участке магистральной трассы "Пелдожи – Кончезеро".

Участок находится вдали от населённых пунктов и доехать до него можно только на снегоходах. Прибывшие на место специалисты в районе 23 часов отыскали под снегом место повреждения кабеля. Отмечается, что работы велись ночью в сложных погодных условиях. Около 3:30 рабочие произвели монтаж двух муфт и создали постоянную кабельную вставку 100 метров. Линия связи была восстановлена.

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Комментарии

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sergo
2021-02-19 12:43:10
Кто-то себе очередной бункер/дворец строит, в укромном месте вдали от населенных пунктов?
кир
2021-02-19 11:21:30
Виновники были расстреляны. Учитесь у большевиков, болезные. Кот сказал, что либерастам ничего не поможет.
Off
2021-02-19 11:55:21
кир, с бутылкой . Вы с котом законченные бухарики . Вас изолировать от общества надо .
Гость
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