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Авария во время обгона произошла на федеральной трассе в Карелии

Новости. Происшествия
09:54, 30 Мая 2022
фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Пассажирка иномарки пострадала в результате аварии, произошедшей на трассе «Кола».

ДТП произошло 28 мая в 7 часов 10 минут на 433 км. + 350 м. автодороги «Кола» в Прионежском районе, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Toyota» при совершении обгона столкнулся с машиной «Scania», движущейся во встречном направлении.

В результате происшествия была травмирована 24-летняя пассажирка автомобиля «Toyota».

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