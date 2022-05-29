Авария во время обгона произошла на федеральной трассе в Карелии

Пассажирка иномарки пострадала в результате аварии, произошедшей на трассе «Кола».

ДТП произошло 28 мая в 7 часов 10 минут на 433 км. + 350 м. автодороги «Кола» в Прионежском районе, сообщает Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Toyota» при совершении обгона столкнулся с машиной «Scania», движущейся во встречном направлении.

В результате происшествия была травмирована 24-летняя пассажирка автомобиля «Toyota».