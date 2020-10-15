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Аварийному мосту в поморском селе Нюхча в Карелии нашли нового подрядчика

Новости. Экономика
16:23, 16 Октября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Новым сроком завершения ремонтных работ определено 10 декабря.

У аварийного моста в поморском селе Нюхча появился новый подрядчик. Как сообщили "Столице на Онего" в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии, победителем муниципального аукциона на проведение ремонтных работ стало ООО "Союз", а новым сроком сдачи объекта определено 10 декабря.

Напомним, в нынешнем году в селе Нюхча Беломорского района планировалось отремонтировать 124-метровый деревянно-металлический мост, который связывает это старинное поморское поселение с железнодорожной станцией. На эти цели республиканские власти выделили 34 миллиона рублей, по итогам конкурса контракт был заключен с фирмой "Микарт", а завершить работы планировалось к концу сентября.

Однако фирма к ним так и не приступила, и местным властям пришлось расторгнуть этот контракт по причине неисполнения ни одного из его пунктов.

О ситуации вокруг ремонта моста в старинном поморском селе читайте в статье "Нюхотская рулетка".

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