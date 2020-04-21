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Аварийный мост в Нюхче планируют отремонтировать за 34 млн рублей

Новости. Общество
16:14, 21 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов
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Аварийный мост в старинном поморском селе Нюхча планируется отремонтировать в рамках проекта "Безопасные дороги", сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

На работы из бюджета Карелии направлено 34 млн рублей, сообщила заместитель председателя Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Ирина Кузичева.

Действующий 124-метровый металлодеревянный мост через реку Нюхча соединяет два берега населенного пункта и требует ремонта. 

"Проектно-сметная документация на мост был подготовлена в 2018 году, в этом году из бюджета Карелии на ремонт выделено 34 млн рублей. Недавно состоялись конкурсные процедуры, победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Микарт". После того как сойдет лед и встанут дороги, подрядчик сможет начать завоз материалов и приступить к ремонтно-строительным работам", – рассказала Ирина Кузичева.

Согласно техзаданию, срок окончания работ – 30 сентября 2020 года.

Ранее"Столица на Онего" выяснила, как живет старинное поморское село в условиях "всеобщей самоизоляции".

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