Аварийный мост в Нюхче планируют отремонтировать за 34 млн рублей

Аварийный мост в старинном поморском селе Нюхча планируется отремонтировать в рамках проекта "Безопасные дороги", сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

На работы из бюджета Карелии направлено 34 млн рублей, сообщила заместитель председателя Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Ирина Кузичева.

Действующий 124-метровый металлодеревянный мост через реку Нюхча соединяет два берега населенного пункта и требует ремонта.

"Проектно-сметная документация на мост был подготовлена в 2018 году, в этом году из бюджета Карелии на ремонт выделено 34 млн рублей. Недавно состоялись конкурсные процедуры, победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Микарт". После того как сойдет лед и встанут дороги, подрядчик сможет начать завоз материалов и приступить к ремонтно-строительным работам", – рассказала Ирина Кузичева.

Согласно техзаданию, срок окончания работ – 30 сентября 2020 года.

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